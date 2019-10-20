Kayseri U-16 Futbol Ligi

Kayseri U-16 Futbol Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya gelen Argıncık Esnafspor ile Gençlerbirliği karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.

20.10.2019 08:26
Kayseri U-16 Futbol Ligi

Kayseri U-16 Futbol Ligi'nin ilk haftasında karşı karşıya gelen Argıncık Esnafspor ile Gençlerbirliği karşılıklı goller ile 1-1 berabere kalarak puanları paylaştı.


Stat: Argıncık 2 Nolu


Hakemler: Berkan Özkoçak xxx, Tolga Selvi xxx, Emre Ünlü xxx


Aragıncık Esnafspor: Eren Erdal Tarcan xx, Süleyman Solak xx, Emre Terler xx, Emin Küçük x (Dk. 39 Atakan Tokat xx), Onur Kaan Ünal xx, Ahmet Buğra Gökmen xx(Dk. 72 Burak Mutlu x), Ahmet Güler xx, Burak Akkoyun xxx, Taner Tak xx, Fukan Deveci xx, Adem Yılmaz xx


Gençlerbirliği: Murat Topuz xx, Arda Koçak xx, Muhammet Emin Şanlı xx, Alperen Bütüner xx, Musa Acıpınar xx, Batuhan Doğan xx, Kaan Uğurlu xx, Yusuf Çoban xxx, Muhammet Selim Yalçın xx, Şükrü Koray Altuntaş xx, Berat Ekici xx


Goller: Burak Akkoyun Dk. 55 (Argıncık Esnafspor), Yusuf Çoban Dk. 4 (Gençlerbirliği) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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