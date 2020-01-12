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Kayseri U-15 Ligi B Grubu

Kayseri U-15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Hacılar Erciyesspor'a 3-0 mağlup oldu.

12.01.2020 11:47 | Son Güncelleme: 12.01.2020 11:52
Kayseri U-15 Ligi B Grubu

U-15 Ligi B Grubu'nda şampiyonluğunu bir hafta önceden ilan eden OS Atletikspor, son hafta maçında Erciyesspor'a 3-0 mağlup oldu.


Stat: Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Çolak xx, Onur Aydın xx, Sema Çetin xx


Hacılar Erciyesspor: Emirhan Yüce xxx, Nezir Kaan Cengiz xxx, Batuhan Bağlamış xxx, Mert Koç xxx, Burak Avcı xxx, Osman Söylemez xx, Mahmuthan Bayırbaşı xx (Dk. 41 Ahmet Kakillioğlu xx), Mehmet Çiftçibaşı xx, Talha Özyürek xxx, Fatih Eroğlu xx, Bedirhan Teke xx


OSB Atletikspor: Mevlüt Çadır xx, Murathan Topakkaya x, Mustafa Alp Yedikaya x, Samet Şahin x, İslam Ova xx, Anıl Çalış xx, Samed Yüksel x, Enes Berkay Çetin x, Özkan Ekici xx, Ege Irmak xx, Yusuf Aydoslu xx


Goller: Batuhan Bağlamış Dk. 10, Ahmet Kakillioğlu Dk. 50 ve 60 (Hacılar Erciyes Gençlik) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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