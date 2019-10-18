Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.

18.10.2019 13:37
Kayseri U-14 Basketbol Ligi

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.


Salon: Atatürk Spor Salonu


Hakemler: Gürkan İzgi xxx, Kemal Vural xxx


Adigespor: Ahmet Arda Boyraz x, Ozan Berk Ünlü x, Musa Gökay Akgül x, Batuhan Coşkun x, Ahmet Burak Küçükşahin x - Bersis Şengül x


Erciyes Koleji: Ahmet Bakır xxx, Süleyman Mert Yıldırım xxx, Mehmet Kayan xxx, Durdu Safa Soytaş xxx, Alper Arda Topaç xxx - Yusuf Efe Bolat xx, Yakup Ekrem Tutan xx, Cemal Cindoruk xx, Doruk Güleç xx, Mücahid Dündar xx, Uygar Sungar xx, Kerem Karlıtekin xx


Periyotlar:


1. Periyot: 0-29 (Erciyes Koleji)


2. Periyot: 4-49 (Erciyes Koleji)


3. Periyot: 8-75 (Erciyes Koleji)


4. Periyot: 15-90 (Erciyes Koleji) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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