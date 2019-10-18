18.10.2019 13:37

Kayseri U-14 Basketbol Ligi'nde oynanan karşılaşmada Erciyes Koleji, baştan sona üstün oynadığı maçta Adigespor'u 90-15 gibi farklı bir skor ile mağlup etti.



Salon: Atatürk Spor Salonu



Hakemler: Gürkan İzgi xxx, Kemal Vural xxx



Adigespor: Ahmet Arda Boyraz x, Ozan Berk Ünlü x, Musa Gökay Akgül x, Batuhan Coşkun x, Ahmet Burak Küçükşahin x - Bersis Şengül x



Erciyes Koleji: Ahmet Bakır xxx, Süleyman Mert Yıldırım xxx, Mehmet Kayan xxx, Durdu Safa Soytaş xxx, Alper Arda Topaç xxx - Yusuf Efe Bolat xx, Yakup Ekrem Tutan xx, Cemal Cindoruk xx, Doruk Güleç xx, Mücahid Dündar xx, Uygar Sungar xx, Kerem Karlıtekin xx



Periyotlar:



1. Periyot: 0-29 (Erciyes Koleji)



2. Periyot: 4-49 (Erciyes Koleji)



3. Periyot: 8-75 (Erciyes Koleji)



4. Periyot: 15-90 (Erciyes Koleji) - KAYSERİ

Kaynak: İHA