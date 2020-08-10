Kayseri Ticaret Borsası
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı en düşük 89,60 liradan satıldı.
10.08.2020 17:41 | Son Güncelleme: 10.08.2020 18:45
Kayseri Ticaret Borsasında sucuğun kilogramı en düşük 49,50, takım pastırmanın kilogramı en düşük 89,60 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Buğday yemlik
|Kg
|1,65
|1,70
|Arpa
|Kg
|1,30
|1,34
|Kabak çekirdeği (yerli)
|Kg
|25,00
|33,00
|Sucuk
|Kg
|49,50
|65,00
|Pastırma (takım)
|Kg
|89,60
|91,80
Kaynak: AA