04.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:48

Kayseri Ticaret Borsası'nda sucuğun kilogramı 48,60-62,64 liradan, takım pastırmanın kilogramı 81,00-84,60 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Buğday Kg 1,40 1,45 Arpa Kg 1,30 1,35 Kabak çekirdeği Kg 17,00 19,00 Sucuk Kg 48,60 62,64 Pastırma (takım) Kg 81,00 84,60 Pastırma (karaparça) Kg 78,00 80,00 Dana eti (karkas) Kg 25,50 26,00 Kuzu eti (karkas) Kg 39,50 40,00

Kaynak: AA