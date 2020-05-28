Kayseri Süper Amatör Ligi oynanacak Kayseri Süper Amatör Ligi, alınan karar sonrası 18 Temmuz oynanacak olan müsabakalar ile kaldığı yerden başlayacak.

Kayseri Süper Amatör Ligi, alınan karar sonrası 18 Temmuz oynanacak olan müsabakalar ile kaldığı yerden başlayacak.

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Ligi kaldığı yerden devam edecek. Tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle süresiz ertelenen karşılaşmaların ardından nihai karar açıklandı. Süper Amatör Liginde kalan 4 hafta 18 Temmuz'da başlayacak. Kalan bu 4 hafta sonunda şampiyon ve küme düşecek takımlar belli olacak.

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından ASKF'lere gönderilen yazıda, "32 ilimizin Süper Amatör liglerinden sadece Şanlıurfa ili Süper Amatör ligini bitirmiş olup diğer illerimizde Süper Amatör ligler devam etmektedir. Liglerin bitmesine bir haftası kalan illerimiz olduğu gibi 4-5 haftası kalan illerimizde vardır. 31 ilimizdeki Süper Amatör ligler Türkiye Futbol Federasyonu tarafından onaylanan statülerine uygun olarak tamamlanacaktır. - KAYSERİ

Kaynak: İHA