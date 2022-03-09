Kayseri Süper Amatör Küme: Talas Anayurtspor: 3 Başakpınar Belediyespor: 1
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Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Talas Anayurtspor, ligin 18. haftasında Başakpınar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen küme düştü.
Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden Talas Anayurtspor, ligin 18. haftasında Başakpınar Belediyespor'u 3-1 mağlup etmesine rağmen küme düştü. Maç sonrasında gergin anlar yaşandı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Mehmet Altıparmak xx, Nail Berkant Sarıkaya xx
Talas Anayurtspor: Baykal Altay xx, Doğan Bilgin xx, Tuğrul Kelek xx (Dk.80 Uğur Karahançer x), Harun Karaman xx, Ahmet Sürmeli xx, Yaşar Alak xx, Emre Zeren xx (Dk.84 Zafer Subatan x), Abdulkerim Sain xx, (Dk.90 Okan Gürkan Yeter x), Emrecan Tepedaş xxx, Mevlüt Yılmaz xx, Ebubekir Sain xx
Başakpınar Belediyespor: Aziz Çelik x, Bünyamin Coşkun x, Celal Demir x, Umut Akyol x, Kadir Yılmaz x, Kadir Aras x (Dk.82 Kadir Uluçay x), Mesut Dalkıran x, Durdu Mehmet Orçan x, İsmail Erdi Halis x, Harun Aslan x, Resul Yıldırım x
Goller: Emrecan Tepedaş dk.24 ve 27, Yaşar Alak dk.68 (Talas Anayurtspor), Celal Demir dk.37 (Başakpınar Belediyespor)
Kırmızı Kart: Ebubekir Sain dk.88 (Talas Anayurtspor) - KAYSERİ
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