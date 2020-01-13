Haberler » Spor » Kayseri Süper Amatör Küme'de ortalık kızıştı - Spor

Kayseri Süper Amatör Küme'de ortalık kızıştı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 15. hafta geride kaldı.

13.01.2020 08:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 08:47
Kayseri Süper Amatör Küme'de ortalık kızıştı

Süper Amatör Küme'de 15. hafta geride kaldı. Oynanan 6 maçta 29 gol atıldı. Anayurtspor ise haftayı hükmen galibiyetle kapattı.


İşte 15.Haftada alınan sonuçlar;


Kayseri 1-2 Esen Makina Belsinspor


Buğdaylıspor 2-6 Trend Gayrimenkulspor


Hacılar Erciyesspor 3-2 Özvatan Gençlikspor


Kayseri Şekerspor 8-1 Kayseri Demirspor


Kocasinan Ülküspor 1-1 Kayseri Yolspor


Develispor 1-1 Kocasinan Şimşekspor


Talas Anayurtspor 3-0 Kayseri Sağıkspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler