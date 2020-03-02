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Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı.

02.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 02.03.2020 09:00
Kayseri Süper Amatör Küme'de 20.hafta tamamlandı

Süper Amatör Küme'de 20.hafta maçları dün oynandı. Oynanan 5 karşılaşmada 19 gol atılırken, Esen Makina Belsinspor ile Şimşekspor haftayı hükmen galibiyetle kapattılar. İşte 20.haftada alınan sonuçlar;


Kayseri Şekerspor 5-1 Buğdaylıspor


Özvatan Gençlikspor 2-1 Kayseri Gençlerbirliği


Talas Anayurtspor 4-0 Kocasinan Ülküspor


Hacılar Erciyesspor 1-4 Develispor


Trend Gayrimenkulspor 0-1 Kayseri Yolspor


Kocasinan Şimşekspor 3-0 Kayseri Sağlıkspor (Hükmen)


Esen Makina Belsinspor 3-0 Kayseri Demirspor (Hükmen) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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