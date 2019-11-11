Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta geride kaldı
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftada oynanan 7 karşılaşmalarda favoriler hata yapmadı.
Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftada oynanan 7 karşılaşmalarda favoriler hata yapmadı. 32 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı 8.haftada gergin geçti.
İşte 8.haftanın sonuçları;
Kayseri Şekerspor 0-2 Develispor
Trend Gayrimenkulspor 2-1 Kocasinan Şimşekspor
Kayseri Sağlıkspor 1-0 Buğdaylıspor
Kayseri Yolspor 12-2 Kayseri Demirspor
Özvatan Gençlikspor 2-3 Esen Makina Belsinspor
Kayseri Gençlerbirliği 3-2 Talas Anayurtspor
Hacılar Erciyesspor 1-1 Kocasinan Ülküspor - KAYSERİ