Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta geride kaldı

Kayseri Mehmet Özet Süper Amatör Küme 8.haftada oynanan 7 karşılaşmalarda favoriler hata yapmadı.

11.11.2019 09:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:51
Kayseri Süper Amatör Küme 8.hafta geride kaldı

Süper Amatör Küme 8.haftada oynanan 7 karşılaşmalarda favoriler hata yapmadı. 32 golün atıldığı ve 5 kırmızı kartın çıktığı 8.haftada gergin geçti.


İşte 8.haftanın sonuçları;


Kayseri Şekerspor 0-2 Develispor


Trend Gayrimenkulspor 2-1 Şimşekspor


Kayseri Sağlıkspor 1-0 Buğdaylıspor


Kayseri Yolspor 12-2 Kayseri Demirspor


Özvatan Gençlikspor 2-3 Esen Makina Belsinspor


Kayseri Gençlerbirliği 3-2 Talas Anayurtspor


Hacılar Erciyesspor 1-1 Kocasinan Ülküspor - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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