Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta
Mehmet Özet Süper Amatör Küme 2.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Develispor karşı karşıya geldi.
Mehmet Özet Süper Amatör Küme 2.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadında oynanan karşılaşmada Develispor rakibini 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.
Stat: Vali Muammer Güler Stadı
Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Recep Güneş xx, Levent Yeşilyurt xx
Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xx, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya x, Erdin Kaynar xx, Abdulkadir Baykaldı xx, Erman Çilsal xx, Halil Aladağ xx, Ümit Ergüner xx, Kürşat Cengiz x (Emircan Yıldırım x dk 70), Kadir Eren Üçal xx (Oğuzhan Örs x dk 81), Furkan Aslan xx (Berkay Arı x dk 60)
Develispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xx, Orhan Şahin xxx, Halil Yozgat xxx, Erkan Atçı xx, Emre Öztürk xx, Mehmet Furkan Ağça xxx (Yunus Emre Özkara x dk 78), Murat Sıvacı xx (Emre Çolak x dk 65), Görkem Yiğit xxx, Okan Uçar xx, İsmail Aydoğdu xx,
Goller: Atakan Kökkaya 15 (Kocasinan Şimşekspor) Mehmet Furkan Ağça dk 3, İsmail Aydoğdu dk 23 (Develispor) - KAYSERİ