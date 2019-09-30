Kayseri Süper Amatör Küme 2.Hafta

30.09.2019 09:44

Mehmet Özet Süper Amatör Küme 2.haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Develispor karşı karşıya geldi. Vali Muammer Güler Stadında oynanan karşılaşmada Develispor rakibini 2-1 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam ediyor.



Stat: Vali Muammer Güler Stadı



Hakemler: Necati Selçuk Şahin xx, Recep Güneş xx, Levent Yeşilyurt xx



Kocasinan Şimşekspor: Osman Demirtaş xx, Tugay Oflazoğlu xx, Atakan Kökkaya x, Erdin Kaynar xx, Abdulkadir Baykaldı xx, Erman Çilsal xx, Halil Aladağ xx, Ümit Ergüner xx, Kürşat Cengiz x (Emircan Yıldırım x dk 70), Kadir Eren Üçal xx (Oğuzhan Örs x dk 81), Furkan Aslan xx (Berkay Arı x dk 60)



Develispor: Abdulsamed Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xx, Orhan Şahin xxx, Halil Yozgat xxx, Erkan Atçı xx, Emre Öztürk xx, Mehmet Furkan Ağça xxx (Yunus Emre Özkara x dk 78), Murat Sıvacı xx (Emre Çolak x dk 65), Görkem Yiğit xxx, Okan Uçar xx, İsmail Aydoğdu xx,



Goller: Atakan Kökkaya 15 (Kocasinan Şimşekspor) Mehmet Furkan Ağça dk 3, İsmail Aydoğdu dk 23 (Develispor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA