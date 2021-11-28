Kayseri Süper Amatör Küme
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esentepespor, ligin 5.haftasında Kayseri Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
FATİH, İSTANBUL (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Esentepespor, ligin 5.haftasında Kayseri Yavuzspor'u 8-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.
Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Volkan Oğuz xx, Abdulkadir Keğin xx, Seyfullah Cesur Gemici xx
Kayseri Yavuzspor: Kadir Demirel x, Burak Ekici x, Halil Kadam x (Dk.50 Hacı Osman x), Burak Usta x, Selçuk Çalışkan x, Samet Dirgenalioğlu x (Dk.80 Emrecan Adamoğlu x), Yasin Dumlu x, Ali Şakar x, Vedat Erbekler x (Dk.80 İdris Kızıl x), Semih Bingöl x (Dk.55 Mehmet Ali x), Görkem Gök x (Dk.80 Kaan x)
Esentepespor: Numan Öztürk xxx, Adem Yönel xxx, Canberk Yalçın xxx (Dk.46 Atakan Aksu xx), Fatih Atik xxx, Tahsin Eraslan xxx (Dk.70 Ahmet Köksal xx), Muhammed Enes Öztürk xxx, Hüseyin Can Uçar xxx (Dk.75 Mustafa Yıldırım xx), Erkam Boyraz xxx, Bayram Çiçek xxx, Metehan Dinçer xxx (Dk.67 Oğuzhan Murat xx), Muhammet Gazi Öztürk xxx
Goller: Erkam Boyraz Dk. 17 ve 62, Fatih Atik Dk.24, 69, 76 ve 89, Muhammed Enes Öztürk Dk.38, Ahmet Köksal Dk.83 (Esentepespor) Ali Şakar Dk.28 (Kayseri Yavuzspor) - KAYSERİ
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