Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sahasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.

04.11.2019 14:39
Kayseri Süper Amatör Küme

Kayseri Süper Amatör Küme lideri Develispor sahasında oynadığı maçta Hacılar Erciyesspor'u 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü.


Stat: Develi İlçe Stadı


Hakemler: Ahmet Ulu xx, Mehmet Altıparmak xx, Serkan Yıldırım xx


Develispor: A.Samet Karakoyun xx, Mehmet Kahveci xxx, Erkan Atçı xxx, Halil Yozgat xxx, Emre Öztürk xxx, Görkem Niğit xx, Yunus Emre Özkara xx, Mehmet Furkan Ağça xxx, (Dk. 65 Murathan Dördüncü xx), Murat Sıvacı xxx, (Dk. 67 Harun Okan Yılmaz xx) Okan Uçar xxx, Burak Arslan xxx


Hacılar Erciyesspor: Barış Aksu x, Uğur Özdemir x, Erden Doğan x, Ebubekir Baydilli x, Hüsamettin Sünger xx, Mehmet Gençoğlu xx, Yusuf Karaboğa xx, Kasım Alıcı xxx, Samet Kaan Karaca x, (Dk.55 Süleyman Yasa x), Bekir Acır x, (Dk.65 Ahmet Emin Ayata x), Murat Mağara x


Goller: Mehmet Furkan Ağça (dk. 19), Okan Uçar (dk. 25) (Develispor)


Kırmızı Kart: Kasım Alıcı (dk. 85) (Hacılar Erciyesspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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