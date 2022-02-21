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Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kayseri Şekerspor çıkışını sürdürüyor

Kayseri Şekerspor ligin 14. haftasında oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u 8-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Şekerspor ligin 14. haftasında oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u 8-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu lideri Kayseri Şekerspor, yoluna kayıpsız devam ediyor. Son haftalarda aldığı sonuçlar ile çıkışa geçen yeşil beyazlılar galibiyet serisine bir yenisi daha ekledi. Kayseri Şekerspor ligin 14. haftasında Erkilet Stadı'na oynadığı maçta Sanayi Esnafspor'u her iki yarıda attığı goller ile 8-0 mağlup ederek ligdeki 11. galibiyetini aldı. Kayseri Şekerspor aldığı bu farkı galibiyetle puanını 34 yaptı ve en yakın takipçisi Hacılar Erciyesspor ile ise puan fakrını 4'e çıkarttı. Yeşil beyazlılar kalan son haftada hata yapmayarak sezonu lider olarak tamamlamak istiyor.

Yeşil beyazlılar ligin 15.haftasında Kocasinan Ülküspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Kayseri Şekerspor, Kayseri, Spor, Haberler

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