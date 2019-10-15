Kayseri Şekerspor Antrenörü Öztürk: "Gençlerle mücadeleye devam"

15.10.2019 16:30

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kayseri Şekerspor antrenörü Halil İbrahim Öztürk, genç futbolcular ile başarıya gideceklerini söyledi.



Antrenör Halil İbrahim Öztürk, "Geçen hafta da söylemiştim. Genç takımız. Tecrübesiz olabiliriz ama gençlerin dev yürekleri var. Özümsediğim, benimsediğim, güvendiğim gençlerle yola devam ediyorum. Geçen hafta kazandık, bu hafta da kazandık. Haftaya Hacılar maçından da puan çıkarmayı düşünüyoruz" dedi.



Halil İbrahim Öztürk, "Sahada gençler oynarsa, bu gençlere fırsat verilirse daha iyi yerlere geleceklerdir" yorumu yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA