Kayseri OSB, MODOKO ve MASKO arasında iş birliği protokolü imzalandı

26.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:56

MODOKO Mobilyacılar Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan, MASKO Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ve Yönetim Kurulu Üyelerinden oluşan bir heyet Kayseri OSB'ni ziyaret etti.



Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM A.Ş. CEO'su Bahadır Öztanyel, Kayseri OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Katırcıgil ve Şaban Andaç, Denetim Kurulu Üyesi Ali İstanbulluoğlu, Bölge Müdürü Ali Yaprak, Genel Sekreter Adil Özhan ve Eğitim ve Destek Hizmetleri Müdürü Ali Kulak'ın da yer aldığı ziyarette misafir heyete, Başkan Tahir Nursaçan tarafından Kayseri OSB'nin uygulamaya dönük projeleri hakkında detaylı bilgiler verildi.



Ziyarette; ülkemiz ihracatına daha da katkı sağlamak amacıyla, Kayseri OSB - MODOKO ve MASKO arasında imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde, öncelikli olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan, Türkiye İhracatçılar Meclisi ( TİM ) ve Kayseri OSB işbirliği ile Dubai'de açılması planlanan Türkiye Ticaret Merkezi (TTM) projesi ve diğer ülkelerde açılması hedeflenen Türkiye Ticaret Merkezlerine ilişkin ortak çalışmalarda bulunulması mutabakatına varıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA