Kayseri OSB Atletikspor şampiyon oldu

29.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 29.02.2020 17:30

Kayseri OSB Atletikspor, Birinci Amatör Küme B Grubunda 2019-2020 futbol sezonu şampiyonu oldu.



Kayseri Medet Avşar Birinci Amatör Küme B Grubu 22. hafta karşılaşmasında rakibi Gültepespor 2-1 mağlup eden Kayseri OSB Atletikspor şampiyon olarak adını Süper Amatör Küme'de yazdırdı. Argıncık Stadı 1 Nolu Sahada oynanan karşılaşmada rakibi Gültepespor'u Hüseyin Can Taş ve Erman Deveci'nin golleri ile mağlup eden OSB Atletikspor maç sonu şampiyonluğu doyasıya kutladı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA