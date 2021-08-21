Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'de çalışmalar devam ediyor
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Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'de çalışmalar devam ediyor

Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'de çalışmalar devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirerek, Serbest Bölge'de yapacakları en önemli projelerden olan gümrük giriş kapısında son aşamaya geldiklerini vurguladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Serbest Bölge Yönetim Kurulu Toplantısını gerçekleştirerek, Serbest Bölge'de yapacakları en önemli projelerden olan gümrük giriş kapısında son aşamaya geldiklerini vurguladı.

Serbest Bölge'nin Kayseri'de önemli bir üretim üssü olduğunu ve çok daha fazla yatırımcıyı Serbest Bölge'ye çekeceklerini söyleyen Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi'nin katılımı ve yönetim kurulu üyelerimiz ile Serbest Bölge Yönetim Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik. Serbest Bölgemizin girişi ile proje tasarımlarımız son aşamaya geldi. Kayseri'mizin ihracat üssü Serbest Bölge'mizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Serbest Bölge'mizde gerçekleştireceğimiz en önemli projelerden olan gümrük giriş kapısında son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta Serbest Bölge'de faaliyet gerçekleştiren sanayicilerimizle beraber projemizi değerlendirip uygulama aşamasına geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Palancıoğlu, "Serbest Bölge Kayseri'de yüzde 20'nin üzerinde bir ihracat oranı ile önemli bir paya sahip. En önemli üretim üssü. Önümüzdeki yıllar inşallah Kayseri'ye çok daha güzel yatırımlar yapacak çok daha fazla yatırımcıları serbest bölgeye çekeceğiz. Böylece Kayseri'nin hem istihdam hem de gelişmişlik açısından çok daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Çok yakın zamanda çalışmalarımızda uygulama aşamasına geçmiş olacağız. Sanayicilerimize hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'de çalışmalar devam ediyor
Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'de çalışmalar devam ediyor
Kayseri'nin ihracat üssü Serbest Bölge'de çalışmalar devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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