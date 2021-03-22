Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya ile Döndü
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Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya ile Döndü

22.03.2021 15:51 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:00
Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya ile Döndü

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kayserili Sporcular 2 Altın, 2 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından 10-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen ve tüm kategorilerde 46 ülkeden 1590 sporcunun mücadele ettiği turnuvada Kayserili Sporcular 2 Altın, 2 Gümüş ve 5 Bronz olmak üzere toplamda 9 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Büyükler kategorisinde olimpik sıralamaya puan verildiği turnuvada 4 kıta, 41 ülkeden aralarında olimpiyat şampiyonu sporcuların da yer aldığı önemli isimler mücadele etti.

Türk sporcular, 8 gün boyunca tüm kategorilere bakıldığında 60 altın, 58 gümüş, 111 bronz olmak üzere toplam 229 madalya kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, müsabakalarda Kayseri ve Türkiye temsil ederek kazandıkları madalyalar ile büyük bir başarıya imza atan Taekwondo sporcularını ve Antrenörlerini tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Turnuvada ilimizi temsil ederek derece elde eden sporcularımız aşağıdaki gibidir.

YARIŞ SPOR KULÜBÜ

BÜYÜKLER POOMSAE PAIR

ELİF GÜLER - BİRİNCİ

BÜYÜKLER POOMSAE PAIR

SAFA HASAN ÇOLAKOĞLU- BİRİNCİ

BÜYÜKLER POOMSAE FERDİ - İKİNCİ

BARIŞ SPOR KULÜBÜ

ZEHRA KAYGISIZ - GENÇ BAYANLAR - 55 KG -ÜÇÜNCÜ

AHMET EVKAYA - +65 KG - ÜÇÜNCÜ

MELİKGAZİ SPOR KULÜBÜ

YILDIZLAR KATEGORİSİNDE

Elif ATİK- İKİNCİ

POOMSAE

Ferdi Kategori- Dudu Gökçe Pumak ÜÇÜNCÜ

Poomse Peir Kategi - Berat BEKTAŞ- ÜÇÜNCÜ

Poomse Peir Kategorisinde Dudu Gökçe Pumak -ÜÇÜNCÜ - KAYSERİ

Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya ile Döndü
Kayseri'li taekwondocular 8. Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo turnuvasından 9 Madalya ile Döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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