GS maçı kaçta? sorusu merak ediliyor. Süper Lig'in 6. Haftasında Kayserispor deplasmanına çıkacak olan sarı - kırmızılılar, renktaşı Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. Adana Demirspor ile berabere kalan Beşiktaş'ın puan kaybını fırsata dönüştürmek isteyen Aslan, Kayserispor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Futbol severler ve Galatasaray taraftarları maç ile ilgili internette en çok "Kayseri GS maçı ne zaman? Kayserispor Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Galatasaray maçı kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda?" gibi soruları aratmakta. Galatasaray - Kayserispor maçının saati, zamanı, hangi kanalda yayınlanacağı ve muhtemel 11'leri gibi detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kayseri Kadir Has stadyumunda oynanacak olan mücadele 22 Eylül Çarşamba saat 20.00'de oynanacak. Maç ile ilgili detaylar ve maç yayını 20.00'den itibaren BeİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MAÇI HAKEMİ KİM?

Kayserispor ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Ali Saygın Ögel yapacak. Maçte 4. hakem görevini ise Kadir Sağlam üstlenecek.

KAYSERİSPOR GALATASARAY MUHTEMEL 11'LER! Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Sakatlıkları bulunan Arda Turan, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Cicaldau ve Berkan'ın yanı sıra Kerem Aktürkoğlu'na attığı yumruklar sonrası 8 maç ceza alan ve cezası devam eden Marcao'nun bu maçta forma giymesi beklenmiyor.

Kayserispor: Lung, Kolovetsios, Onur, Ramazan, Yasir, Attamah, Gökhan, Emrah, İbrahim, Mensah, Thiam.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Aytaç, Emre Kılınç, Morutan, Feghouli, Kerem, Mohamed.

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