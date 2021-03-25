Kayseri'den 9 Badminton sporcusu milli takım seçmesine gitti
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Kayseri'den 9 Badminton sporcusu milli takım seçmesine gitti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kayseri'den 9 Badminton sporcusu milli takım seçmesine gitti

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezinde başlayan U17 Milli Takım Seçme müsabakalarına Kayseri'den 9 sporcu katılıyor.

Türkiye Badminton Federasyonu tarafından 24-31 Mart 2021 tarihleri arasında Ankara Badminton Federasyonu Olimpiyat Merkezinde başlayan U17 Milli Takım Seçme müsabakalarına Kayseri'den 9 sporcu katılıyor.

Milli Sporcuların ve Türkiye Şampiyonasında ilk 8'e giren sporcuların U17 Milli Takım Seçme Müsabakalarına davet edildiği yarışmada 9 sporcu Badminton Federasyonu tarafından davet edildi. 31 Mart 2021'e kadar mücadele edecek olan sporcular, Milli Takıma katılarak Uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etmek istiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, U17 Milli Takım Seçmelerine katılan sporculara ve antrenör Abdurrahman Arslan ve İl Temsilcisi Hakan Erdoğan'a başarılar dileyerek, bu müsabakalardan başarı ile döneceklerine ve Kayserili sporcularımızın milli takımda büyük başarılara imza atacaklarına inandığını belirtti. - KAYSERİ

Kayseri'den 9 Badminton sporcusu milli takım seçmesine gitti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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