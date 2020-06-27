HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Kayseri'den 2 hakem terfi etti

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF), Kayseri Bölgesi hakemleri Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi'yi A Klasman hakemleri listesine dahil etti.

Kayseri'den 2 hakem terfi etti
27.06.2020 12:29 | Son Güncelleme: 27.06.2020 13:16

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu (TBESF), Kayseri Bölgesi hakemleri Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi'yi A Klasman hakemleri listesine dahil etti.

2019-2020 sezonunda B Klasmanda görev yapan Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi başarılı performansları ile bir üste terfi ettiler. Bu sene çıktıkları maçlarda başarılı performans sergileyerek gözleri üstlerine çeken Kayseri Bölgesi Hakemleri Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi, A Klasman Hakem sınıfına yükseldi.

Türkiye'de gelecek vaat eden hakemlerin yer aldığı 68 isimden ikisi olan Mustafa Kahraman ve Gürkan İzgi yeni sezonda Türkiye Bedensel Engelliler Süper Lig Basketbol müsabakalarında görev yapacaklar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu Spor
Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi Spor
İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var Spor
Seçim barajı düşüyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 alternatif var
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı Spor
ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu Spor
Sınava yetişmeye çalışan kız kardeşler okul yolunda kaza geçirdi, araç direğe çarparak durdu
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti Spor
Ucuz hava yolu şirketi NokScoot, koronavirüs salgını nedeniyle iflas etti
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Veteriner hekimler, koronavirüs nedeniyle kurban pazarlığında el sıkışarak pazarlık yapılmamasını istedi
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Sürücü belgesi ile YKS'ye girmek isteyen engelli aday, sınava alınmadı
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Belediye Başkanı, YKS öncesi billboardlara astırdığı yazılarla öğrencilere tüyo verdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Gözaltına alınan kadın, polis aracına binmemek için eteğini indirdi
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Vücudunun büyük bir bölümü yanan gencin hayatı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla değişti
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Tutkunu olduğu 1976 model klasik otomobilin minyatürünü 36 yılda yaptı
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Fatih, Karadeniz'de gerçekleştireceği sondaj çalışmaları için hareket etti
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Evlat sahibi olmak böyle bir şey! Kaza geçiren baba, canını değil oğlunun sınavını düşündü
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş'ın eski yıldızı Guti, Almeria'daki görevinden alındı
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 3-0 mağlup etti
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Kenan Doğulu, Beren Saat ile boşanacakları yönündeki iddialara cevap verdi
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
Talihsiz adam, 1 yıl önce vefat eden eşinin mezarı başında canına kıydı
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
İBB'nin Fatih'in portresini almasına karşı çıkan biri var: Yarım metrekarelik boyalı bez
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
Emekliler temmuzda çifte bayram yaşayacak! Hem maaşlar zamlanacak hem de ikramiyeler yatacak
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Bahçelievler'de sabah saatlerinde korkutan patlama: 1 ölü, 10 yaralı
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Kuaförüm Sensin'de duygusal anlar! 1,5 ay önce annesini kaybeden Bülent Ersoy, hıçkırıklara boğuldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Balıkçıların korkulu rüyası mavi yengeçler, artık ihracat ürünü oldu
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Kılıçdaroğlu'na ilk kez soruldu: Yavaş ya da İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olur mu?
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle öldüren anneye müebbet hapis cezası verildi
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini 'pişmanım' diyerek savundu
Eşini, kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren astsubay, kendisini "pişmanım" diyerek savundu
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Adana karpuzunun kilogram fiyatı tarlada 1 liraya düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Esra Erol Hülya Avşar Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Fatih Terim Burak Yılmaz Alper Ulusoy Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Türk Kaza Bursa Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kayseri'den 2 hakem terfi etti - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.6.2020 13:29:05. #1.14#
title