Kayseri'de sadece sertifikalı üretim yapan yerel üreticilerin tezgah açtığı "yüzde 100 ekolojik pazar"ın ikincisinin açılışı yapıldı.

Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR), Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Kocasinan Belediyesinin iş birliğiyle açılan ekolojik pazar, her çarşamba Yenimahalle'de tüketiciyle buluşacak.

Organik sertifikalı üretim yapan çiftçilerin ürettiği domatesten bibere, baldan polene, kavundan brokoliye pek çok ürün tezgahlarda yer alıyor.

Pazarda yediveren kabağı, domates ve kırmızı pancarın kilogramı 5 liradan satışa sunuluyor.

Üretici Mahmut Erkek, Cırgalan'da organik üretim yaptığını, tezgahında domates, pırasa, biber, kereviz, brokoli ve kabak bulunduğunu söyledi.

Üretiminin denetim altında olduğunu anlatan Erkek, "Bir gram ilaç yok, devlet kontrolünde üretiyoruz ve satıyoruz." dedi.

Erkek, fiyatların da diğer pazarlarla aynı olduğunu vurgulayarak sağlıklı sebze ve meyve tüketmek isteyenleri pazara davet etti.

İncesu ilçesinde Şeyh Şaban Yaylası'nda organik bal üretimi yapan pazarcı esnafı 58 yaşındaki Neziha Polat ise polen, perga (arı ekmeği), karakovan balı üretip sattıklarını belirtti.

20 yıldır Kanada'da yaşayan ve tatil için Kayseri'ye gelen Yeşim Yalçın da hem ürünleri tattığını hem de alışveriş yaptığını söyledi.

Kanada'da organik ürünlerin daha çok marketlerde satıldığını anlatan Yalçın, "Orada organik ürünler inanılmaz fiyatlara satılıyor. Bu lezzet hiçbir yerde yok. Domatesi yemeye doyamıyorum, meyveler de çok lezzetli. Ziraat mühendisiyim, ürünler şahane. İnşallah halk bilinçlenir, hem organik üretim hem de tüketim artar." diye konuştu.