Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
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Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

01.03.2021 16:33 | Son Güncelleme: 01.03.2021 16:36
Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 6 yıl 8 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kayseri'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanık, 6 yıl 8 ay ile 18 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar S.D, S.Y, S.S. ve M.Ö, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katılırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında, 4 sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden sanıklar, uyuşturucu satmadıklarını öne sürerek, beraat ve tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar S.D. ve M.Ö'ye, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 9'ar ay hapis ve 37'şer bin lira adli para cezası, sanık S.Y'ye aynı suçtan 12,5 yıl hapis ve 13 bin lira adli para cezası, sanık S.S'ye ise 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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