Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
04.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:38
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda kent merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.
İkamette yapılan aramada, 113 gram eroin ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA