Kayseri'de trenin çarptığı köpek yaralandı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kayseri'de trenin çarptığı köpek yaralandı

14.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:26
Kayseri'de trenin çarptığı köpek yaralandı

KAYSERİ'de, yük treninin çarpması sonucu yaralanan köpek tedaviye alındı.

KAYSERİ'de, yük treninin çarpması sonucu yaralanan köpek tedaviye alındı.

Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki geçitte yük treni köpeğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı köpeği Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na kaldırdı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kayseri'de trenin çarptığı köpek yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN

İlgili Haberler

Kayseri'de otomobil tamircisi tabancayla yaralandı
Kayseri'de otomobil tamircisi tabancayla yaralandı
Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı
Servis aracının çarptığı küçük kız yaralandı
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu
Yaya geçidinde otomobilin çarptığı anne yaralandı, iki çocuğu son anda kurtuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Meral Akşener Cevdet Yılmaz
Magazin Tarkan Ezgi Mola Demet Akalın Timur Selçuk
Spor Samatta Erol Bulut Şenol Güneş Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Bursa Medya Kasım Çocuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kayseri'de trenin çarptığı köpek yaralandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 19:27:30. #1.14#
title