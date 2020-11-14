Kayseri'de trenin çarptığı köpek yaralandı
14.11.2020 19:22 | Son Güncelleme: 14.11.2020 19:26
KAYSERİ'de, yük treninin çarpması sonucu yaralanan köpek tedaviye alındı.
KAYSERİ'de, yük treninin çarpması sonucu yaralanan köpek tedaviye alındı.
Kocasinan ilçesi Oymaağaç Mahallesi'ndeki geçitte yük treni köpeğe çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Kocasinan Belediyesi Küçük Dostlar Ambulansı sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı köpeği Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'na kaldırdı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN