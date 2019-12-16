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Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9. hafta maçında Talas Anayurtspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.

16.12.2019 08:47 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:52
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi

Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9. hafta maçında Talas Anayurtspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.


Stat Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler Yusuf Uğurlu xx, Furkan Ulu xx, Deniz Apaçık xx


Talas Anayurtspor Burak Kibar x, Özgür Çiçek x, Fethi Kaplan x, Tayyip Atmaca x, Deniz Güngör x (Dk. 75 Kaan Kökoğlu x), Eren Alkan xx ( Dk. 85 Mert Yusuf Aslan x), Berkehan Özsoy x, Serhat Sarıbuğa x, Erol Aydeniz x ( Dk. 88 Ramazan Akgöz x), Halil Coşkun xx


Talasgücü Belediyespor Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xxx, Mustafa Bayram xxx, Yakup Çilkaya xxx, Ali Avcı xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx, Kubilay Kaan Türk xx ( Dk. 46 Sait Durak xx), Abdulsamet Demirel xxx (Dk. 60 Emre Halıcı x), Muhammed Aktan xxx (Dk. 70 Muharrem Sahar x), Emre Can Akkaya xxx


Goller Kubilay Kaan Türk Dk. 40, Sait Durak Dk. 62 ve 84, Ali Avcı Dk. 75 ( Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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