Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9. hafta maçında Talas Anayurtspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan Talasgücü Belediyespor, 9. hafta maçında Talas Anayurtspor'u 4-0 yenerek zirvedeki yerini korudu.
Stat Argıncık 2 Nolu Saha
Hakemler Yusuf Uğurlu xx, Furkan Ulu xx, Deniz Apaçık xx
Talas Anayurtspor Burak Kibar x, Özgür Çiçek x, Fethi Kaplan x, Tayyip Atmaca x, Deniz Güngör x (Dk. 75 Kaan Kökoğlu x), Eren Alkan xx ( Dk. 85 Mert Yusuf Aslan x), Berkehan Özsoy x, Serhat Sarıbuğa x, Erol Aydeniz x ( Dk. 88 Ramazan Akgöz x), Halil Coşkun xx
Talasgücü Belediyespor Gürsel Can Koçer xxx, Uğur Taşpınar xxx, Ahmet Karahan xxx, Mustafa Bayram xxx, Yakup Çilkaya xxx, Ali Avcı xxx, Dursun Erdem Yıldız xxx, Kubilay Kaan Türk xx ( Dk. 46 Sait Durak xx), Abdulsamet Demirel xxx (Dk. 60 Emre Halıcı x), Muhammed Aktan xxx (Dk. 70 Muharrem Sahar x), Emre Can Akkaya xxx
Goller Kubilay Kaan Türk Dk. 40, Sait Durak Dk. 62 ve 84, Ali Avcı Dk. 75 ( Talasgücü Belediyespor) - KAYSERİ