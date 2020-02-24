Haberler » Spor » Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu - Spor

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri OSB Atletikspor, lider Kayserigücü'nü 1-0 mağlup etti.

24.02.2020 16:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:24
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Birinci Amatör Küme B Grubu maçında Kayseri Atletikspor, lider Kayserigücü'nü 1-0 mağlup etti.


Stat: OSB Stadı


Hakemler: Suat Alptekin xxx, Harun Soyeşik xxx, Deniz Apaçık xxx


OSB Atletikspor: Ersin İptaş xxx, x, Halil İbrahim Avcı xxx, Orhan Şahin xxx, Hüseyin Can Taş xxx (dk. 77 Furkan Batar x), İsmail Aydoğdu xxx (dk. 65 Ömer Yıldız x), Mehmet Akif Gürkan xxx (dk. 87 Muhammed Yasin Bilir ?), Erman Deveci xxx, Mustafa Yeşil xxx, Muzaffer Sekmen xxx, Yusuf Aydoğdu xxx


Kayserigücü: Baykal Altay xx, Burak Çizmeciler xx, Yavuz Özbey xx, Samet Koçyiğit x (dk. 66 Uğur Karahançer x), (dk. 89 Yücel Hüyük ?), Furkan Şentürk xx, Eren Keleş xx, Emre Zeren xx, Can Okumuş x, İnanç Albayrak xx, Onur Recep Çopur xx (dk. 78 Mahmut Can Altay x), Yunus Akyüz xx


Gol: Halil İbrahim Avcı (dk.84) (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler