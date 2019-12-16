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Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Argıncık Esnasfpor'u2-0 mağlup eden Tomarza Belediyespor, puanını 24 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.

16.12.2019 08:48 | Son Güncelleme: 16.12.2019 08:53
Kayseri Birinci Amatör Küme B Grubu

Birinci Amatör Küme B Grubu'nda oynanan 12. hafta maçında deplasmanda Argıncık Esnasfpor'u2-0 mağlup eden Belediyespor, puanını 24 yaparak zirve iddiasını sürdürdü.


Stat Argıncık 2 Nolu Saha


Hakemler: Ahmet Pakırcı xx, Abdulkadir Keğin xx, Bekir Kahraman xx


Argıncık Esnafspor: Emre Tarcan x, Can Köse xx, Engin Üçel xx, x ( Dk. 59 Zişan Sağlamer x), Onur Kaan Ünal x, Duran Yılmaz xx, Samet Sarıçiçek xx, Cafer Eroğlu x, Durmuş Tarım xx, Fatih Karakuş x, Mücahit Çelik x ( Dk. 65 Seffan Karasu x)


Tomarza Belediyespor: Hakan Aksoy xxx, Fatih Akbudak xxx, Şükrü Pekel xxx, Samet Öztürk xx, Selçuk Yılmaz xx, Ahmet Can Öztürk xxx (Dk. 88 Harun Öztürk x), İlker Karadöl xxx, Mehmet Arı xx ( Dk. 65 Osman Taşçı x), Halit Ulucan xxx, Abdurrahim Işık xxx, Erol Hayta xxx


Goller: Ahmet Can Öztürk Dk. 35, Selçuk Yılmaz Dk. 85 (pen) ( Tomarza Belediyespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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