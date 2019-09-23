Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda oynanan ligin ilk maçında Argıncıkspor ile Esentepespor 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladılar.

23.09.2019 09:22
Kayseri Birinci Amatör Küme 1.Hafta

Kayseri 1.Amatör Küme A Grubunda oynanan ligin ilk maçında Argıncıkspor ile Esentepespor 1-1 berabere kalarak sezona 1 puanla başladılar.


Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha


Hakemler: Volkan Oğuz xx, Ö.Hürcan Yücel xx, Yakup Aksoy xx


Argıncıkspor: Mustafa Alperen Karataş xx, Ahmet Arsoy xx, Kerem Göçek xx, Serhat Özdemir xx, Yavuz Selim Kılıçaslan xx, Hüseyin Yılmaz xx, Menduh Çökük xx, Ahmet Sebile xx, Kaan Aşık xx, Metin Yılmaz xx, Fatih Çetinalp xx (Selim Azdeniz xx dk 20)


Esentepespor: Numan Öztürk xx, Kazım Kalkan xx, Yunus Öztürk xx, İsa Polat xx, İbrahim Sayın xx, Emrah Seringen x, Metehan Dinçer xx, Enes Öztürk xx, Ömer Öztürk xx, İbrahim Kazezoğlu xx, Muhammed Gazi Öztürk xx


Goller: Selim Azdeniz dk 32 (Argıncıkspor), Metehan Dinçer dk 60 (Esentepespor) - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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