Son dakika haberleri: Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti
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Son dakika haberleri: Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti

05.01.2021 12:58 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:30
Son dakika haberleri: Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haber... HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Maja Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti.

HERBALIFE Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol'un yeni transferi Maja Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti.

Bellona Kayseri Basketbol'un yeni oyun kurucusu Maja Miljkovic, Memorial Kayseri Hastanesi'nde dahiliye, kulak-burun-boğaz, kardiyoloji, EKG kontrolleri ve efor testinden geçti. Daha önce 2 sezon Kayseri'de forma giyen 32 yaşındaki Sırp oyuncu sağlık kontrolünden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Miljkovic, "2 senelik bir aradan sonra buraya döndüğüm için mutluyum. Kulüp Başkanımız Ömer Yağmur, Genel Menajerimiz Ahmet Bozbey ve başantrenörümüz Ayhan Avcı'ya teşekkür ediyorum. Çünkü annem ağır bir koronavirüs hastalığı geçirdi. Onlar da bana onun yanında biraz daha kalmam için izin verdiler. Bu benim için çok önemliydi, bunun için teşekkür etmek istiyorum. Şu an buradayım ve kendimi oynamaya hazır hissediyorum. Takımı çok seviyorum. Bence gayet iyi oynuyoruz. Umarım takıma bir şeyler katabilirim ve daha çok maç kazanabiliriz" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Kayseri Basketbol'un yeni transferi Miljkovic, sağlık kontrolünden geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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