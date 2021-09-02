Kayseri ASKF bilgilendirme toplantısı yaptı
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Kayseri ASKF bilgilendirme toplantısı yaptı

Kayseri ASKF bilgilendirme toplantısı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Sümer Amatör Evi'nde Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan 20 takımın temsilcilerini toplayarak bilgilendirme toplantısı yaptı.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), Sümer Amatör Evi'nde Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan 20 takımın temsilcilerini toplayarak bilgilendirme toplantısı yaptı. Toplantı sonrasında takımların Argıncık Stadı'nda yapacağı antrenman saatlerinin kurası çekildi.

Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal yapılan toplantı hakkında bilgi verdi. Bu sezon Süper Amatör Küme'de mücadele edecek olan 20 takımın temsilcileri ile bir araya geldiklerini dile getiren Önal, hem yeni sezon öncesinde bilgi verildiğini hem de takımlara gerekli evrakların dağıtımının yapıldığını söyledi. Antrenman saatleri konusunda erken davrandıklarını söyleyen Mutlu Önal, yapılan bilgilendirme toplantısı sonrasında Argıncık Stadı'nda yapılacak idmanlar için saatlerin kulüplere çekilen kura ile dağıtıldığının altını çizdi. Sümer Amatör Evi'nde yapılan toplantıya ASKF Başkanı Mutlu Önal ve kulüp temsilcilerinin yanı sıra Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir'de katıldı. - KAYSERİ

Kayseri ASKF bilgilendirme toplantısı yaptı
Kayseri ASKF bilgilendirme toplantısı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kayseri ASKF bilgilendirme toplantısı yaptı - Haberler Spor
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