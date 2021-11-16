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Kayseri Amatör Futbol: Talas Anayurt: 5 Gültepespor: 3

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Kayseri Amatör Futbol: Talas Anayurt: 5 Gültepespor: 3

Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor'u 5-3 yendi.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör küme maçında Talas Anayurt, rakibi Gültepespor'u 5-3 yendi. 1 kırmızı kartın çıktığı maçta 3 puanı Talas Anayurt aldı.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hüseyin Keğin xx, Bekir Kahraman xx, Hacı Güverti xx

Talas Anayurtspor: Baykal Altay xx, Yaşar Alak xx, Hakan Yılmaz xx, Beki Böke xx, Cengiz Çay xxx, Mustafa Ekinci xx, Zafer Subatan xx, (Dk.70 Metin Yılmaz xxx) Emrecan Tepedaş xxx, Mevlüt Yılmaz xxx, Semih Can Gül xx

Gültepespor: H.Anıl Tekin x, Erdem Temir x, Mustafa Aydın x, Mesut Yılmaz x, Hüseyin Saltık xx, Ünal Narinç x, Yunus Emre Altınalana xx, Şahin Boz x, Muhammed Turp xx, Ömer Bozkuş x

Goller: Metin Yılmaz (2), Emre Can Tepedaş (2), Mevlüt Yılmaz (Talas Anayurtspor), Yunus Emre Altınalana, Muhammed Turp (2) (Gültepespor)

Kırmızı Kart: Yaşar Alak (Talas Anayurtspor), - KAYSERİ

Kayseri Amatör Futbol: Talas Anayurt: 5 Gültepespor: 3

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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