Kayseri 1.Amatör Küme'de büyük heyecan
Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 5.hafta geride kaldı.
Kayseri Birinci Amatör Küme A ve B Gruplarında 5.hafta geride kaldı. 5.hafta sonunda oynanan 10 maçta toplam 45 gol atıldı.
İşte 5.haftanın sonuçları;
Akkışla Gençlikspor 2-3 Gültepespor
Sanayi Esnafspor 4-1 Makfitspor
Güneşspror 1-4 Argıncıkspor
Kafkasspor 2-1 Yeşilhisar Belediyespor
Argıncık Esnafspor 0-2 Kayserigücü FK
Yeni Esenspor 2-6 Kayseri Yavuzspor
Başakpınar Belediyespor 2-1 Esentepespor
Erciyes Reşadiye Gençlikspor 0-1 Amarat Gençlikspor
Büyüleyenspor 3-6 Yerköyspor
Palasspor 3-1 Kayseri OSB Atletikspor - KAYSERİ