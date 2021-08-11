Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu

Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kaynaşlı Belediyespor karate takımı Denizli'de yapılan Dekai-do uluslararası karate turnuvasında katıldığı 13 sporcu ile 17 madalya aldı.

Kaynaşlı Belediyespor karate takımı Denizli'de yapılan Dekai-do uluslararası karate turnuvasında katıldığı 13 sporcu ile 17 madalya aldı. Kaynaşlı Belediyespor'lu karateciler turnuvada 3 tanede kupa aldı.

Denizli'de yapılan 7. Dekai-do Uluslar arası Karate Turnuvasında Kaynaşlı Belediyesi rüzgarı esti. Antrenörler Sabri Kıroğlu ve Hüseyin Çetin nezaretinde turnuvaya 13 sporcu ile katılan Kaynaşlı Belediyespor karate takımında Enes Toprak 2009 kata 3. Asikcan Yıldırım 2009 kata 3., Cemre Canım 2007 Kata 2., Hüseyin Çetin büyükler kata 2., Sabri Kıroğlu Büyükler kata 1., Yigit Demir Kumite +52 kg 3., Asilcan Yıldırım -52 Kg 2. Oldu ayrıca Bayan takım kata da şampiyon olarak turnuvayı tamamladı. Karate takımı aldığı başarılı sonuçların ardından Kaynaşlı'ya dönerken Belediye Başkanı Birol Şahin'de madalyalarla dönen karate takımı sporcularına teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu
Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan İlham Aliyev Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Acun Ilıcalı Gülben Ergen Murat Dalkılıç
Spor Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaynaşlı Belediyespor kupalara ambargo koydu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.8.2021 13:37:35. #1.16#

title