KAYMEK telafi eğitimlerine başladı Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından itibaren ara verilen kurs faaliyetlerine telafi eğitimi ile devam ediyor.

Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ (KAYMEK), Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından itibaren ara verilen kurs faaliyetlerine telafi eğitimi ile devam ediyor.

KAYMEK, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından alınan karar gereği Kovid-19 salgını nedeniyle mart ayından itibaren ara verilen kurs faaliyetlerine telafi eğitimi ile devam ediyor. Buna göre öğrencilere KAYMEK'in 13 kurs merkezinde 70 farklı branşta eğitim verilecek.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme belgesi verilecek.

Kaynak: AA