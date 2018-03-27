Kaymakam Uzunoğlu, Şampiyon Öğrencileri Kutladı

Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Sivas'ta düzenlenen okullar arası dart yarışmasında şampiyon olan öğrencileri kutladı.



Kaymakam Uzunoğlu, yarışmada şampiyon olan Suşehri Aşağısarıca Ortaokulu Erkek Dart takımını, ikinci olan Atatürk Ortaokulu Kız Dart takımını ve üçüncü olan Aşağısarıca Ortaokulu Kız Dart takımını makamında kabul etti.

Öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını dileyen Uzunoğlu, "Öğrencilerimizin başarıları bizleri mutlu ediyor. İnanıyorum ki hem eğitimde, hem de sportif alanlarda öğrencilerimiz bizlere güzel dereceler getiremeye devam edecektir. Hepsini canı gönülden kutluyorum. Öğrencilerimizin başarılı olmasında emekleri olan öğretmenlerimizi de tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öte yandan okullar arası yarışmada il şampiyonu olan Aşağısarıca Ortaokulu Erkek Dart takımının, Türkiye Şampiyonası grup mücadelesine katılacağı belirtildi.