Kaymakam Gürçam, milli sporcuları Romanya'ya uğurladı

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam, Dünya Bilek Güreş Şampiyonasına Kozan Gençlik ve Spor İzcilik Kulübüne bağlı olarak katılacak olan sporcu Deniz Can Uçar ve İlhan Kızıltepe'yi makamında tebrik ederek Romanya'ya uğurladı.

Kozan Kaymakamlığında düzenlenen törende milli sporculara hediye takdim eden Kaymakam Gürçam, "Romanya'da düzenlenecek olan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonasına Kozan'mızdan iki sporcumuz katılıyor. Sporcularımızı bugün itibariyle Romanya'ya yolcu edeceğiz. Biz kendilerini başarılar diliyoruz. İnşallah dereceyle dönemlerini bekliyoruz. Sporcularımızın hocalarına da sporcularımız üzerindeki emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. İnşallah sporcularımız iyi bir derece ile dönerler. Hem Kozan için hem milli takım için güzel sonuçlar bekliyoruz. Dualarımız onlarla. Allah yollarını açık etsin" dedi.

Sporculara Kozan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kürşat Gültekin, Kozan Gençlik ve Spor İzcilik Kulübü Başkanı Kaan Cengiz, Antrenör Zahit Emre Sönmez, Kozan KYK Müdürü Hidayet Akçalı'da destek vererek başarı diledi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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