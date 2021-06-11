Kaymakam Bilici açılış törenine katıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Bilici açılış törenine katıldı

Kaymakam Bilici açılış törenine katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ünlü bir beyaz eşya markasının ilçede gerçekleştirdiği bayı açılış törenine katıldı.

Afyonkarahisar Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, ünlü bir beyaz eşya markasının ilçede gerçekleştirdiği bayı açılış törenine katıldı.

İlçe merkezinde gerçekleştirilen açılış törenine Kaymakam Bilici'nin yanı sıra protokol üyeleri de katıldı. Yoğun bir katılımın olduğu açılışta konuşan Kaymakam Bilici, beyaz eşya sektörünün büyük markalarından Emirdağ'da hizmet verecek olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, işletme sahibine hayırlı ve bereketli kazanç diledi. - AFYONKARAHİSAR

Kaymakam Bilici açılış törenine katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Sel sularıyla tarlalara sürüklenen balıkları topladılar (2)
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Yaklaşık 200 işçi, yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye başvurdu
Son dakika: SİİRT'TE ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 KORUCU ŞEHİT
Son dakika: SİİRT'TE ASKERİ ÜS BÖLGESİNE SALDIRI: 1 KORUCU ŞEHİT
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Atilla Taş Hazal Kaya Ayşe Nil Şamlıoğlu
Spor Ali Koç Şenol Güneş Rıza Çalımbay Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Bilici açılış törenine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 11:36:23. #1.16#

title