Kayınbiraderini bıçakla yaralayan sanığa 20 yıl hapis istemi

KAYSERİ'de kayınbiraderi A.A.'yı, (27), bıçakla yaraladığı iddiasıyla Burhanettin G.'nin (34) 20 yıl hapis istemiyle tutuksuz yargılanmasına başlandı. Kendisine tükürüldüğü için bıçağını kullandığını öne süren sanık Burhanettin G., mahkemenin ara kararıyla tutuklandı.

Olay, geçen yıl Temmuz ayında iş insanı N.A.'nın Melikgazi ilçesinde yer alan ofisinde meydana geldi. İddiaya göre, iş insanı N.A.'nın kızı M.A.'nın eski eşi olan Burhanettin G., kızı ile cep telefonu ile görüşmek istedi. Kızına ulaşamadığını öne süren Burhanettin G., boşandığı eşi M.A.'nın babası N.A.'nın iş yerine gitti. Burada iş insanı N.A.'nın oğlu A.A. ile Burhanettin G., arasında sözlü tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Burhanettin G. üzerindeki bıçakla eski kayınbiraderi A.A.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Şüpheli eski damat hakkında, 'Konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'Kasten öldürme' suçlarından dava açıldı.

Kayseri 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanık Burhanettin G. ile şikayetçi eski kayınbiraderi A.A. ve babası N.A. hazır bulundu.'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU'Kızı ile görüşemediğini ve eski eşinin kendisini cep telefonundan engellediğini öne süren sanık Burhanettin G., "Eşim ile boşanma aşamasındaydık. Kızıma akıllı saat almıştım. Onun üzerinden iletişim kuruyorduk. Ona ulaşamayınca meraklandım. Eşim de beni engellediği için eski kayınbabam N.A'nın ofisine gittim. Eski kayınbiraderim A.A.,'ya çocuğuma ulaşamadığımı söyledim. O da bana alaylı şekilde davranıp, tükürdü. Ben de bir anlık sinir ve öfke ile birkaç defa bıçağı salladım. Öldürme kastım yoktu" ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, sanığın 'kasten öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 9 yıldan 20 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, sanık Burhanettin G.'nin tutuklanmasına hükmederek, avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre istemesi üzerine duruşmayı erteledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Samed Aydın SUN