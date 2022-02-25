Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1 - Haberler
HABER SON DAKİKA GÜNCEL EKONOMİ MAGAZİN SPOR DÜNYA SAĞLIK TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu ekiplerinden OSB Atletikspor, dün Amarat Gençlikspor'u 2-1 mağlup ederek 15. haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha

Hakemler: Volkan Oğuz xx, Hacı Güverti xx, Sema Çetin xx

OSB Atletikspor: Ersin İptaş xx, Orhan Şahin xx, Ahmet Kürşat Kılıç xxx, Erkam Boyraz xx, Yusuf Tolu xx, Emre Tunahan Gürbüz xxx, Emre Ulu xx, Celal Çemc xx, Erman Deveci xx, Abdulsamet Şimşek xx, Tuğrul Çetin xx

Amarat Gençlikspor: Barış Aksu xx, Sedat Sönmez xx, Burak Furkan Bakırcı x, Engin Üçel x, Adem Şener xx, Enbiya Kurtuluş x, Umut Tunç x, Mustafa Kavdır x, İsmail Efe x, Aydemir Yavuz xx

Goller: Ahmet Kürşat Kılıç dk. 25 ve 54 (OSB Atletikspor) Aydemir Yavuz dk. 63 (Amarat Gençlikspor) - KAYSERİ

Kayeri Süper Amatör Küme: OSB Atletikspor: 2 Amarat Gençlikspor: 1

İhlas Haber Ajansı - Spor

Orhan Şahin, Kayseri, Amarat, OSB, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title