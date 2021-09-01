Kayapınar Belediyesi, 500 öğrenciye spor malzemesi dağıttı

Kayapınar Belediyesi Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinde, Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Kort Tenisi, Atletizm branşlarında kurs alan 500 öğrenciye spor malzemesi dağıttı.

Kayapınar Belediyesi Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinde, Futbol, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Kort Tenisi, Atletizm branşlarında kurs alan 500 öğrenciye spor malzemesi dağıttı. Spor malzemeleri dağıtan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, öğrencilerle basketbol ve kort tenisi oynadı.

Kayapınar İlçesi Barış Mahallesinde bulunan atıl bir binayı Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesine dönüştüren Kayapınar Belediyesi haziran ayında açtığı 'Yaz Akademisi' bünyesinde futbol, basketbol, voleybol, hentbol, kort tenisi ve atletizm branşlarında 500 öğrenciye kurs veriyor. Kurs alan öğrencilere bugün spor malzemesi dağıtıldı. Törene katılan Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanı Ünal Koç, öğrencilere spor malzemelerini dağıttı. Öğrenciler hitaben bir konuşan Başkan Koç, "İleride Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz. İşte spor olimpiyatlarına katılacaksınız bizlerde sizleri yetiştireceğiz. Malzeme sunacağız. Alt yapıyı hazırlayacağız. Zaten altın gibi çocuklar elimizde. Sizde yarışmalarda bizi temsil edeceksiniz. Bu konuda anlaştığımızı sanıyorum. Biz belediye ve kaymakamlık olarak elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz. Arkadaşlarımız sizleri ağırlayacak. Velilerimiz, sizlere hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah burada çok güzel hizmetler vereceğiz. Güzel sporcular çıkacak. Şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Konuşmasının ardından öğrencilerle toplu fotoğraf çektiren Başkan Koç, hentbol, basketbol, atletizm ve kort tenisi kurslarını gezdi. Öğrencilerle birlikte basketbol ve kort tenisi oynayan Başkan Koç, bol bol alkış aldı.

Koç, ayrıca Ali Gaffar Okkan Spor Yerleşkesinin yanında yapımına devam edilen 4 adet tenis kortundaki çalışmaları yerinde inceledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı