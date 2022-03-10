Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı - Haberler

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Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

AA - Yunus Hocaoğlu - Spor
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Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

ERZURUM (AA) - Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.

Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya 15 ilden 186 sporcunun katılıyor.

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.

Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:

Büyük erkekler:

1- Yusuf Talay

2- Amed Oğlağo

3- Ömer Ayçiçek

Büyük kadınlar:

1- Ayşenur Duman

2- Seher Kaçmaz

3- Beyza Nur Gümüş

20 yaş altı erkekler:

1- Eyüp Güler

2- Doğan Uğur

3- Ahmet Furkan Türkeş

20 yaş altı kadınlar:

1- Özlem Ceren Dursun

2- Dilan Demir

3- Şennur Kartal

18 yaş altı erkekler:

1- Sait Muhammed Soyak

2- Kemal Çelik

3- Oğuzhan Ayyıldız

18 yaş altı kızlar:

1- Zülfiye Soyaslan

2- Rabia Akyol

3- İrem Dursun

16 yaş altı erkekler:

1- Abdulsamed Yılmaz

2- İbrahim Salli Ayyıldız

3- Abdussamed Kılınçarslan

16 yaş altı kızlar:

1- Betül Aktaş

2- Sedanur Taşçı

3- Senanur Karaman

14 yaş altı erkekler:

1- Arda Ertaş

2- Bulut Meral

3- Mehmet Sefa Ertaş

14 yaş altı kızlar:

1- Büşra Demirdaşlı

2- Hiranur Çığrılı

3- Havvanur Eskikan

13 yaş altı erkekler:

1- Emircan Vurğun

2- Erdem Geylani

3- Üveys Şahin

13 yaş altı kızlar:

1- Nisan Yıldırım

2- Pınar Karaman

3- Yüsra Nur Tınmaz

12 yaş altı erkekler:

1- Hamza Yüksel

2- Hüseyin Eren Yıldız

3- Yusuf Elveren

12 yaş altı kızlar:

1- Elif Özer

2- Nergis Durmuş

3- Ecesu Turçin

Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı

AA / Yunus Hocaoğlu - Spor

Kandilli, Erzurum, Türkiye, Gümüş, Spor, Haberler

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