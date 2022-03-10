Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı
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Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.
ERZURUM (AA) - Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası, Erzurum'da başladı.
Kandilli Biathlon ve Kayaklı Koşu Merkezi'ndeki şampiyonaya 15 ilden 186 sporcunun katılıyor.
Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası yarın yapılacak yarışlarla sona erecek.
Organizasyonun ilk gününde dereceye giren sporcular şu şekilde:
Büyük erkekler:
1- Yusuf Talay
2- Amed Oğlağo
3- Ömer Ayçiçek
Büyük kadınlar:
1- Ayşenur Duman
2- Seher Kaçmaz
3- Beyza Nur Gümüş
20 yaş altı erkekler:
1- Eyüp Güler
2- Doğan Uğur
3- Ahmet Furkan Türkeş
20 yaş altı kadınlar:
1- Özlem Ceren Dursun
2- Dilan Demir
3- Şennur Kartal
18 yaş altı erkekler:
1- Sait Muhammed Soyak
2- Kemal Çelik
3- Oğuzhan Ayyıldız
18 yaş altı kızlar:
1- Zülfiye Soyaslan
2- Rabia Akyol
3- İrem Dursun
16 yaş altı erkekler:
1- Abdulsamed Yılmaz
2- İbrahim Salli Ayyıldız
3- Abdussamed Kılınçarslan
16 yaş altı kızlar:
1- Betül Aktaş
2- Sedanur Taşçı
3- Senanur Karaman
14 yaş altı erkekler:
1- Arda Ertaş
2- Bulut Meral
3- Mehmet Sefa Ertaş
14 yaş altı kızlar:
1- Büşra Demirdaşlı
2- Hiranur Çığrılı
3- Havvanur Eskikan
13 yaş altı erkekler:
1- Emircan Vurğun
2- Erdem Geylani
3- Üveys Şahin
13 yaş altı kızlar:
1- Nisan Yıldırım
2- Pınar Karaman
3- Yüsra Nur Tınmaz
12 yaş altı erkekler:
1- Hamza Yüksel
2- Hüseyin Eren Yıldız
3- Yusuf Elveren
12 yaş altı kızlar:
1- Elif Özer
2- Nergis Durmuş
3- Ecesu Turçin
Süper Lig maçları şifresiz verilse izler misiniz? #SüperLig | #TFF | #futbol— Haberler (@Haberler) March 9, 2022