: Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası Erzincan'da sona erdi

12.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 16:50

Türkiye Oryantiring Federasyonunca Erzincan'da düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ödül töreniyle tamamlandı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde orta mesafe kategorisinde dereceye giren sporculara, Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burak Mumcu, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kadir Çelik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Çiftçi ve protokol mensupları madalyalarını verdi.

İki gün süren organizasyona 20 kulüpten 101 sporcu katıldı.

Şampiyonanın ikinci gün yarışmalarında birincilik kürsüsüne çıkan sporcular şunlar:

Erkekler:

16 yaş: Altar Ilgaz Tuzcuoğulları

18 yaş: Zeynel Abidin İşcan

20 yaş: Devran Ören

21 yaş: Umut Gürcan

35 yaş: Ali Öner

Kadınlar:

16 yaş: Hatice Elif Kurt

18 yaş: Meryem Sena Yurtsever

20 yaş: Melike Aslan

21 yaş: Nazlıcan Düzce

35 yaş: Aysel Güner Değirmenci

Kaynak: AA

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