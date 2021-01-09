Kayak merkezlerinde son durum
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Kayak merkezlerinde son durum

09.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:15
Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 39, Konaklı'da 30, Sarıkamış'ta 25, Hazarbaba'da 25, Kartalkaya'da 20, Zigana'da 18, Erciyes'te 14, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Davraz'da 8, Çambaşı'nda 8, Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 10.01.2021 En düşükEn yüksek
ErciyesPB-3 6
IlgazKY 0 3
Kartalkaya KKY 1 4
KartepeSY 5 7
Nemrut Dağı AB-1 5
PalandökenÇB-4 1
SarıkamışÇB-7 2
UludağSY 3 5
YıldıztepeKKY 1 5
(AB: Az bulutlu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, KKY: karla karışık yağmurlu, SY: Sağanak yağışlı, ÇB: Çok bulutlu )

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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