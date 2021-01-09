Kayak merkezlerinde son durum
09.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 09.01.2021 15:15
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.
AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 39, Konaklı'da 30, Sarıkamış'ta 25, Hazarbaba'da 25, Kartalkaya'da 20, Zigana'da 18, Erciyes'te 14, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Davraz'da 8, Çambaşı'nda 8, Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.
Bazı kayak merkezlerinde yarın düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|10.01.2021
|En düşük
|En yüksek
|Erciyes
|PB
|-3
|6
|Ilgaz
|KY
|0
|3
|Kartalkaya
|KKY
|1
|4
|Kartepe
|SY
|5
|7
|Nemrut Dağı
|AB
|-1
|5
|Palandöken
|ÇB
|-4
|1
|Sarıkamış
|ÇB
|-7
|2
|Uludağ
|SY
|3
|5
|Yıldıztepe
|KKY
|1
|5
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor
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