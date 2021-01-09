Kayak merkezlerinde son durum

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerinde yapılan ölçümlere göre en fazla kar kalınlığı 39 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

AA muhabirinin Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, kar kalınlığı Palandöken'de 39, Konaklı'da 30, Sarıkamış'ta 25, Hazarbaba'da 25, Kartalkaya'da 20, Zigana'da 18, Erciyes'te 14, Ovacık ve Yalnızçam'da 12, Davraz'da 8, Çambaşı'nda 8, Denizli'de 4 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde yarın düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: