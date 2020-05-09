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Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor

Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor
09.05.2020 11:45 | Son Güncelleme: 09.05.2020 14:54

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan ve terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerinde 4 milyon liraya mal olacak yarı olimpik yüzme havuzu inşa edilecek.

Bölücü terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle yıllarca nefes alamayanŞırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde, son yıllardaki başarılı operasyonlar sayesinde huzura kavuştu. Bölgenin huzura kavuşmasının ardından yatırımlar da hız kazanarak yeni projeler hayata geçirildi. İlçede 3 milyonluk kaplıca ihalesinden sonra 4 milyonluk yarı olimpik yüzme havuzu temeli de atıldı.

Kato Dağı eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz

"TERÖR ENGELLENİNCE YATIRIMLAR YAPILDI"

Yatırımlar ile ilgili bilgi veren Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, birkaç sene öncesine kadar ilçenin terör haberleriyle anılan bir bölge olduğunu kaydetti. Kaymakam Pendik, "Daha sonra kahraman Mehmetçiklerimizin, jandarmamızın, polisimizin, korucularımızın fedakar çalışmaları neticesinde Kato, Faraşin ve Kerkür terörden temizlendi, bu saydığım üç bölgede askeri üs bölgemiz kuruldu. Daha önce Kato ikinci Kandil olarak anılıyordu. Şimdi eteklerinde olimpik havuzlar yapılıyor. Hamd olsun ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandığı Kato'da huzur var. Terör engellenince hak ettiği yatırımlar yapıldı. Doğru dürüst bir camimiz yoktu. Hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle cami yapıldı. Terörden zarar görmüş camilerimizi onardık. Zümrüt kaplıcaları tatil köyü yapılıyor. Yüzme havuzları yapılıyor. Hükümet Konağı belediye binası ve adliye binası yapılıyor. 50 yataklı hastane yapılıyor. Yeni okullarımız yapıldı. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Çerkez'iyle sağcısı ve solcusuyla bir beraber kardeş oldukça çözülmedik sorun kalmayacaktır. Beytüşşebap bunun en güzel örneğidir" dedi.

Kato Dağı eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz

"VATANDAŞLAR YATIRIMLARI GÖRÜNCE MUTLU OLUYORLAR"

Beytüşşebap Belediye Başkanı Habip Aşan da koronavirüse rağmen işlerini yürüttüklerini söyledi. Aşan, "Biz hizmet için geldik. Bu yüzden elimizden geleni yapacağız. Gerekli sosyal mesafeleri koruduktan sonra yatırımlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Yarı olimpik bir yüzme havuz yapılıyor. Tüm öğrencilerimiz burayı kullanacak. Böylesi yatırımlar özellikle kırsal alan olan Beytüşşebap'a renk kattı. Vatandaşlarımız bu yatırım ve vaatlerin yapıldığını gördükçe mutlu oluyorlar. Bize destek veren Gençlik ve Spor Bakanımıza, Şırnak Valimize çok teşekkür ederim. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Terörden temizlenen Kato Dağı'nın eteklerine 4 milyon TL'lik olimpik havuz yapılıyor

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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