En fazla kazandıran yatırım fonları

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,35 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu.

Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon", yüzde 1,39 ile "Fiba Portföy Altın Fonu" ve yüzde 1,35 ile "Garanti Portföy Altın Fonu" oldu. Yatırım fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) İstanbul Portföy Bir. Değ. Fon 0,035210 1,50 Fiba Portföy Altın Fonu 0,039147 1,39 Garanti Portföy Altın Fonu 0,130050 1,35 TEB Portföy Altın Fonu 0,110914 1,35 Deniz Port. Altın Fonu 0,056830 1,35 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,066127 1,35 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,914817 1,35 Ak Portföy Altın Fonu 0,104709 1,34 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,062279 1,30 İş Portföy Altın Fonu 0,051047 1,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara