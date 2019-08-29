Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları



Tacirler Portföy Özel Sek.

29.08.2019 14:28

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,782881 3,22 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 18,306221 1,77 TEB Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 155,518762 1,38 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,478056 0,92 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,677481 0,89 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,014547 1,39 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,021895 0,86 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027116 0,12 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,466993 0,05 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,229418 0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Taaleri Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,384351 0,83 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,020986 0,63 Strateji Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,122531 0,54 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 8,905558 0,52 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,054663 0,46 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 1,375042 2,54 Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon 0,017853 0,56 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,029907 0,51 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 6,829096 0,48 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,018191 0,34 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Bizim Portföy Ener. Sek. Katılım His. Sen. Fonu 0,027974 1,02 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 0,931857 0,77 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039258 0,23 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,166179 0,20 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,230163 0,05 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,468043 1,21 Garanti Portföy Altın Fonu 0,080962 0,42 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,028616 0,24 ING Portföy Altın Fonu 0,031711 0,23 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041342 0,22 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu 0,776289 0,05 ING Portföy Para Piyasası Fonu 89,903135 0,05 TEB Portföy Para Piyasası Fonu 349,569829 0,05 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,659527 0,05 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,607085 0,05

Kaynak: AA

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)