Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

01.12.2020 14:15 | Son Güncelleme: 01.12.2020 14:20
Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF747,637929-0,48
TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu2,750873-0,15
Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon8,784993-0,14
Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu2,807628-0,13
Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu9,422518-0,13
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu2,166620-1,44
TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu3,730326-1,16
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,187788-1,11
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,009948-0,94
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu1,845252-0,89
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ziraat Port. BIST Likit Bank. End.His.Sen. Yğ. BYF13,634590-4,55
Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,098937-4,54
İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF)0,050210-4,37
QNB Finans Portföy Dow Jones İst. 20 (HSY) BYF40,673264-4,05
HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)0,076558-4,01
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon0,057058-3,10
Tacirler Portföy Değ. Fon3,412473-2,84
İş Portföy Resan Değ. Özel Fon1,973855-2,44
İstanbul Portföy İki. Değ. Fon0,360512-2,16
Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon0,112754-2,10
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)2,206453-3,31
Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)2,553144-2,69
KT Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF)1,220514-2,40
Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu2,339771-2,40
Mükafat Portföy Altın Katılım Fonu1,130475-2,16
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
TEB Portföy Altın Fonu0,104411-2,26
Fiba Portföy Altın Fonu0,036709-2,21
Garanti Portföy Altın Fonu0,122841-2,18
Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,062364-2,12
Ak Portföy Altın Fonu0,099022-2,10
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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