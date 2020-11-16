Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 3,182502 -2,01 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 8,915762 -1,98 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,676087 -1,98 Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 8,518991 -1,97 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,044138 -1,92 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,008882 -4,07 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 3,596308 -2,54 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,023597 -2,40 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042916 -1,61 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,042105 -1,51 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110982 -2,69 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,055178 -2,50 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,110483 -2,04 Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu 0,048949 -1,34 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 128,330025 -0,94 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ak Portföy AGI Değ. Fon 1,361506 -1,91 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,108274 -1,83 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,973065 -1,44 Ziraat Portföy Bir. Değişken Fon 1,057866 -1,09 HSBC Portföy Çoklu Varlık Üç. Değ. Fon 0,021942 -0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,028314 -2,20 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,030066 -2,03 Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,947316 -1,98 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 3,207310 -1,88 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,871498 -1,47 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,108587 -1,50 Deniz Port. Altın Fonu 0,055848 -1,45 Ak Portföy Altın Fonu 0,102907 -1,44 Garanti Portföy Altın Fonu 0,127750 -1,42 Fiba Portföy Altın Fonu 0,038195 -1,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara İlgili Haberler Bakan Varank: Avrupa'da sanayi üretimini en fazla artıran ülke olduk Son 2 yılın en sert düşüşünü yaşayan dolar, 8,25 seviyesinden işlem görüyor Azerbaycan Agrar Sigorta Fonu ilk poliçesini düzenledi